Jusqu'au 31 mars 2020, le Cerdd vous propose de vous immerger dans un panel de réalisations, d'initiatives et solutions concrètes made in Hauts-de-France. Pour réussir le défi des transitions, participez au MOOC "Mon village, ma ville en Transitions" !

Le climat change, la biodiversité s’érode, les déchets s’accumulent, nos modes de vie continuent de peser sur la planète… Nous avons toutes et tous le devoir et le pouvoir d’agir ! Le prochain scrutin municipal sera décisif pour les années à venir et à la fin du prochain mandat nous serons presque en 2030... Le défi ? 6 ans pour réussir des projets ambitieux dans chaque commune et intercommunalité de la région !

Nous avons toutes et tous le devoir et le pouvoir d’agir. Élu.e.s, futur.e.s élu.e.s, citoyen.ne.s : engagez-vous !

Imaginée pour aider les élu.e.s à concevoir une feuille de route ambitieuse, cette formation en ligne est accessible à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre et agir sur les enjeux d’aujourd’hui ! 3h de cours en ligne (vidéos pédagogiques, quizz, webinaires) où vous serez immergé dans un panel de réalisations, d’initiatives inspirantes, de solutions que vous pourrez adapter à votre territoire.

Le Cerdd s’est entouré de son cercle de partenaires pour apporter les meilleurs conseils et expertises sur 6 thèmes interconnectés :

Alimentation durable

Déchets et économie circulaire

Habitat et transition énergétique

Mobilités durables

Nature et biodiversité

Innovations sociales

Ouvert à tous : en particulier aux élu.e.s, futur.e.s élu.e.s mais aussi technicien.ne.s, citoyen.ne.s, étudiant.e.s...

Source de l'information : CERDD - janvier 2020



[ECONOCIR]