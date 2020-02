Sixième session du Forum régional africain sur le développement durable

2020-2030: une décennie pour créer une Afrique transformée et prospère dans le cadre du Programme 2030 et du Programme 2063.

Le Forum se déroulera du lundi 24 février au jeudi 27 février 2020 au Zimbabwe (Victoria Falls).

Le Forum régional africain sur le développement durable est une plate-forme intergouvernementale et multipartite convoquée chaque année par la Commission économique pour l'Afrique (CEA) en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement et le système des Nations Unies pour examiner les progrès, partager les expériences et les enseignements tirés et dégager un consensus sur les recommandations sous forme de messages clés pour accélérer la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine. Ces messages constituent la contribution régionale collective de l’Afrique au Forum politique de haut niveau sur le développement durable, organisé chaque année sous les auspices du Conseil économique et social.

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 reconnaît l'impératif de l'implication des grands groupes et autres parties prenantes dans la mise en œuvre, le suivi et la révision des objectifs de développement durable (ODD). À cet égard, l'ordre du jour, entre autres, appelle à ce que les grands groupes soient réunis avec les gouvernements, le secteur privé et le système des Nations Unies dans le cadre d'un partenariat mondial revitalisé pour atteindre les objectifs et cibles de développement durable ambitieux qui sont au cœur de l’agenda. En outre, l'Agenda stipule que le forum politique de haut niveau soutiendra la participation des grands groupes et autres parties prenantes au suivi et à l'examen et leur enjoint de rendre compte de leur contribution à la mise en œuvre de l'Agenda. L'Agenda 2063 qui est mis en œuvre en même temps que l'Agenda 2030 exige également que les citoyens africains, les organisations de la société civile et tous les autres groupes identifiables soient impliqués dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de cet Agenda africain.

L'objectif global de la sixième session du Forum régional africain sur le développement durable est de mener un suivi régional et un examen des progrès réalisés, de faciliter l'apprentissage par les pairs et de faire avancer des solutions et des actions transformatrices pour accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable et des objectifs de l'Agenda 2063.

Ces messages constituent la contribution régionale collective de l’Afrique au Forum politique de haut niveau sur le développement durable, organisé chaque année sous les auspices du Conseil économique et social.

(...)

[ODD2030]