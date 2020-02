La dixième session du Forum urbain mondial (FUM10) a donné le coup d’envoi samedi dans la capitale des Émirats arabes unis, Abou Dhabi, accueillant des milliers de personnes pour discuter de l’avenir des villes, dans cinq assemblées distinctes pour les jeunes, les femmes, les communautés de base, les gouvernements locaux et régionaux et les entreprises.

« Je sais que nous partageons une vision commune des villes durables et plus sûres. Nous irons plus loin aujourd'hui. Nous savons que l'urbanisation est imparable », a déclaré La directrice exécutive de l'agence des Nations Unies pour les affaires urbaines, ONU-Habitat, Mme Maimunah Mohd Sharif en lançant les travaux de la réunion de six jours qui se tient pour la première fois dans la région arabe.

Elle a invité les participants des cinq assemblées à se concentrer afin d’arriver à des résultats concrets.

Il n'y a plus de temps à perdre

La jeune militante ougandaise pour le climat et fondatrice du groupe d'action des jeunes pour le climat « Fridays for Future », Leah Namugerwa, a représenté l’Assemblée des jeunes lors de l’ouverture conjointe du Forum.

« Je suis ici pour promouvoir des actions visant à garantir que les enfants et les jeunes soient réellement représentés dans vos processus de prise de décision. Nous devons passer à l'action. Il n'y a plus de temps à perdre... S'il vous plaît, prenez des mesures sérieuses pour le climat maintenant », a-t-elle plaidé appelant.

(...)

Source texte et image : Communiqué ONU Info - ONU-Habitat - 9 févroer 2020 [ODD2030]