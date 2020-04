Mise en place d'un nouvel accord de la Côte d'Ivoire pour l'approvisionnement en eau potable

L’usine prévoit également d’introduire des technologies telles que la filtration biologique, le traitement des boues, des systèmes d’oxydation avancée, divers systèmes de séparation et de membrane et un système d’absorption intelligente.

Pour mener à bien ce projet d’approvisionnement en eau de 165 millions d’euros, le Ministère des Finances ivoirien a reçu les fonds d’Israel Discount Bank. On estime que 150 000 m3 d’eau par jour seront traités dans cette station et permettront d’approvisionner de nombreux foyers en eau potable.

Le besoin en eau potable des 5 millions d’habitants d’Abidjan est évalué à 170 millions de m3 par an et évoluera à la hausse avec la croissance démographique. Le gouvernement ivoirien a signé un accord avec l’entreprise Fluence Corporation Limited qui permettra la construction d’une station de traitement d’eau potable. Cette usine traitera les eaux de la plus grande réserve d’eau douce de Côte d’Ivoire, la Lagune Aghien, située à 73 kilomètres au sud-est d’Abidjan.

