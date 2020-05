Webinaire sur l'Ecologie Industrielle et Territoriale

Une actualité du site CCI Nord Isère relate l'organisation d'un webinaire sur l'écologie industrielle et territoriale. L'évènement aura lieu le jeudi 28 mai à 11h.

Jeudi 28 mai de 11h à 12h

Inscription en ligne

Durant ce webinaire, les intervenants aborderons l’écologie industrielle et territoriale avec ses enjeux et ses bénéfices, des exemples concrets de ce qui marche, comment rentrer dans la démarche facilement et rapidement et également, comment aller encore plus loin.

Source de l'information : actualité du site CCI Nord Isère ;

[ECONOCIR]