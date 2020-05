Les candidats doivent prouver une excellente maîtrise de l’anglais et des notes supérieures à la moyenne. En outre, seules les candidatures émanant de citoyens ou de résidents non allemands peuvent être prises en considération.

Une actualité publiée sur le site Studyrama, en date du 1er mai 2020, relate l'organisation du Forum international des hauts potentiels en développement durable pour cette nouvelle édition 2020. Le but de ce concours étant de faire connaître ses idées innovantes pour un avenir meilleur et plus durable. Il faut soumettre sa candidature avant le 19 mai 2020.

Green Talents 2020 - International Forum for High Potentials in Sustainable Development

