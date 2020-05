Classement mondial des universités : impact en développement durable

Une actualité publiée le 27 avril 2020 sur le site L’étudiant, par Amélie Petitdemange, relate la publication du classement mondial des universités par le Times Higher Education (THE).

Le classement est réalisé à partir des 17 objectifs de développement durable (ODD). Chaque université est classée à partir d’un score sur les ODD. Ce score est établi selon le niveau de prise en compte de chaque université vis-à-vis des 17 ODD.

Ainsi, selon l’article deux universités françaises sont classées dans les 100 premiers de la liste. Il s’agit de l’université Aix-Marseille hissée à la 20e place et Paris Sciences et Lettres occupant la 53e place, sur un total de 766 universités en liste. Également, en tête de classement figure la Nouvelle Zélande, l’Australie avec 3 universités à la 2e, 3e et 4e place et les Etats-Unis pour la 5e place.

Source de l’information : actualité du site L’étudiant (Amélie Petitdemange) ; Ilustration : Pixabay