Désormais disponible : Des contrats solaires libres d'accès pour simplifier les transactions

Source de l’article : « Now available: Open source solar contracts to simplify transacting » - Par Nicolette Pombo-van Zyl - esi-africa.com – 23 janvier 2020

Une équipe de conseillers juridiques et d'experts en énergies renouvelables a contribué à une initiative de contrats solaires libres d’accès pour accélérer le déploiement de l'énergie solaire dans le monde. Le projet de libre accès a été lancé par l'Initiative Terrawatt (TWI) et l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) en 2016.

