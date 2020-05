Un guide pragmatique pour une logistique zéro émission

Atteindre l'objectif de zéro émission dans le domaine de la logistique est une perspective intimidante. Le développement de carburants et de navires à émissions zéro est une voie essentielle pour avancer, mais cette approche a ses limites. Dans une industrie axée sur les coûts, l'accent mis sur la technologie à zéro émission, qui est très coûteuse et très risquée, pourrait faire entrer de nombreux acteurs des marchés émergents dans le passé, et non dans l'avenir.

Source de l’article : « A pragmatist's guide to zero-emission logistics » - Par Essa Al Saleh et Gwyneth Fries - weforum.org– 17 janvier 2020