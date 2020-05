Vous voulez une électricité propre et universelle ? Créez les conditions pour doubler l'investissement, selon les dirigeants mondiaux

Les chefs d'État et les ministres de l'énergie de plus de 120 pays viennent de se rencontrer à Abu Dhabi et ils ont une chose en commun : la passion d'accroître l'utilisation des énergies renouvelables pour réduire la menace du réchauffement climatique, ce qui permettra également de stimuler la production économique et de favoriser la prospérité. L'accès au financement est cependant essentiel pour atteindre cet objectif.

Source de l’article : « Want Clean And Universal Electricity? Create The Incentives To Double The Investment, World Leaders Say » Par Ken Silverstein - forbes – 14 janvier 2020