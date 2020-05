Projet RESCuE : un outil pour évaluer la réhabilitation des mangroves

Le projet de recherche RESCuE et le consortium d’équipes internationales travaillant sous la direction de Valéry Gond sur la sauvegarde des écosystèmes côtiers, agit afin de mieux protéger leur évolution des activités humaines (aquaculture, élevages intensifs de la crevette et défrichement).

Ces marais maritimes principalement constitués de palétuviers, abritent une faune diverse et participent à la protection de la terre. Les mangroves sont scientifiquement reconnues comme un des espaces les plus productifs de biomasse de la planète. Les palétuviers ont une croissance rapide et par leur activité photosynthétique absorbe une grande quantité de carbone (CO2), participant à la régulation du climat.

