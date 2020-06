Trafic de bois en RDC : le déplacement du ministre de l'Environnement et Développement Durable

Le Ministère de l'Environnement et Développement Durable (MEDD) de la République démocratique du Congo a publié un article sur son site le 23 mai 2020 sur le « réseau illicite de vente de bois illégal ». L'article intitulé « Maître Claude Nyamugabo Bazibuhe, Ministre de l'Environnement et Développement Durable annonce la saisie de toutes les grumes illégales dans les ports de Kinshasa » a été publié à la suite de la mission du CNCEIB avec le soutien de WWF au port de Kinkole (Kinshasa) les 23 et 24 avril 2020. Cette enquête avait pour objectif d'évaluer l'ampleur du trafic du bois.

En effet, les ports de Kinkole à Kinshasa, capitale de treize millions d'habitants située à l'Ouest de la RDC, sur la rive sud du fleuve Congo, servent notamment à l'exportation illégale de bois en provenance des provinces de Mai-ndombe, Equateur, Tshuapa, Tshopo et Mongala. Face à la « criminalité forestière du bois artisanale en RDC », selon l'expression du site du MEDD, le ministre de l'Environnement et Développement Durable s'est déplacé le 23 mai au port de Kinkole : « il nous a paru urgent de descendre sur le terrain parce qu'ici il y a une véritable criminalité forestière à laquelle il faut mettre fin » a-t-il dénoncé. Le Fond Forestier National (FFN) qui œuvre pour le reboisement de la RDC et lutte contre le réchauffement climatique, ainsi que la Coalition Nationale Contre l'Exploitation Illégale du Bois (CNCEIB) alertaient déjà sur le trafic de bois. Le ministre a donc décidé de « saisir toutes les grumes illégales » et d'interdire les « activités de scierie dans [les] ports ». Il déplore également « beaucoup de malversations et beaucoup de complicités des agents du ministère » et déclare « prendre des sanctions exemplaires pour que le secteur soit une fois pour toutes assaini ». Le ministre de l'Environnement et Développement Durable, Maître Claude Nyamugabo Bazibuhe souhaite désormais mettre en place la traçabilité du bois.

Pour lire l'article : https://medd.gouv.cd/maitre-claude-nyamugabo-bazibuhe-ministre-de-lenvironnement-et-developpement-durable-annonce-la-saisie-de-toutes-les-grumes-illegales-dans-les-ports-de-kinshasa/

[MOGED]