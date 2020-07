Rencontre virtuelle entre experts et grand public pour comprendre le changement climatique

L’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique donne rendez-vous le 9 juillet prochain de 16h à 17h30 au grand public pour une rencontre virtuelle avec des experts du changement climatique. 1h30 d’échanges durant laquelle sera présenté le projet ADAPYR, visant à valoriser les observations et l’expertise de terrain.

DES PROJETS POUR ANALYSER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES PYRÉNÉES

Initié par la Communauté du Travail des Pyrénées, l’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique est un projet POCTEFA qui a été créé en 2010 dans le but de mieux comprendre le phénomène du changement climatique. L’OPCC compte parmi ses membres plusieurs acteurs publics et privés répartis entre la France, l’Espagne et l’Andorre. Conjointement, ils partagent leurs connaissances et leurs travaux sur les impacts, la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique dans divers domaines tels que la flore, la faune, les lacs et les tourbières, les glaciers, les forêts, l'eau, lesrisques naturels ou encore l'étude du climat en lui- même. Lors de leur 3ème colloque international sur le changement climatique organisé en octobre dernier, les membres de l’OPCC et des instituts de recherche partenaires ont présenté aux experts les résultats du projet OPCC 2. Ce programme pluridisciplinaire étalé sur 3 ans, centralisait tous les projets visant à étudier et à comprendre l'évolution du climat dans les Pyrénées afin de réduire ses effets néfastes en proposant dessolutions d’adaptation. L’OPCC 2 a mis en lumière plusieurs données alarmantes. Parmi elles, la disparition de 50% des glaciers pyrénéens au cours des 35 dernières années, ou encore ou le fait que 50% des stations de mesure pyrénéennes ont été touchées par une diminution du débit moyen. La continuité du projet OPCC 2 est le projet ADAPYR, programmé dans le cadre du troisième appel à projets du programme Interreg V-A de coopération territoriale (POCTEFA 2014-2020).

Il s’appuie sur trois axes :

• Observer, identifier, analyser et alimenter les connaissances scientifiques en matière de changement climatique,

• Transférer, donner de la visibilité aux Pyrénées pour faciliter la coopération internationale sur les questions climatiques,

• Capitaliser, développer des outils et des méthodes simplifiant la prise de décision.

En résumé, le projet a vocation à valoriser les observations et l’expertise de terrain pour donner une place centrale à la lutte contre le réchauffement climatique.

UNE RENCONTRE POUR ÉCHANGER SUR LES ENJEUX DES QUESTIONS CLIMATIQUES

Le 9 juillet 2020 de 16h à 17h30, le grand public est invité à échanger en visio-conférence avec des

experts du changement climatique, issues d’organisations partenaires de l’OPCC.

Lors de cette rencontre virtuelle, les participants pourront interagir avec :

• Eva Garcia Balaguer, coordinatrice OPCC, qui exposera le rôle de l’OPCC en tant qu’initiative

de coopération transfrontalière et le grand défi d’ADAPYR qui posera les bases de la future stratégie pyrénéenne d’adaptation au changement climatique,

• Blas Valero, chercheur à l’Instituto Pirenaico de Ecología - Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sera en charge de la présentation des activités de la première

partie du projet, l’observation, et évoquera le rôle fondamental du réseau transfrontalier d’observation des écosystèmes de haute-montagne,

• Philippe Serre, responsable du programme Éducation et Biodiversité de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, qui parlera du rôle essentiel de la mobilisation citoyenne,

• Mari Mar Alonso, référent de l’OPCC du Pays Basque et chargé de mission d’Ihobe (sociedad pública de gestión ambiental del gobierno vasco), qui abordera le rôle joué par les référents territoriaux de l'OPCC au sein du Comité Technique, ainsi que les actions de capitalisation prévues dans le projet ADAPYR,

• Jordi Cunilera, chargé de mission au sein du Servei Meteorològic de Catalunya, qui dévoilera les activités de la dernière partie du projet, le transfert,

• et enfin,Gérard Largier, directeur du Conservatoire BotaniqueNational des Pyrénées et MidiPyrénées, qui encouragera la participation au séminaire de deux jours sur la même thématique qui aura lieu en septembre prochain, à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées).

Les informations pratiques :

• Date & heure : le 9 juillet, de 16h à 17h30

• Inscription obligatoire via ce lien : https://zoom.us/webinar/register/WN_PQ7FHG2rQqaOrW34caBf0A

• Contact : info.opcc@ctp.org

• Plus d’informations : https://www.opcc-ctp.org/fr/noticia/projet-opcc-adapyr