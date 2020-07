L'Agence française de développement (AFD) soutien le Rwanda

Une publication de l’AFD, en date du 1er juillet 2020, relate l’accord signé entre la France et le Rwanda pour soutenir le pays africain dans la lutte contre la Covid-19 et soutenir la formation professionnelle des jeunes.

Ainsi comme l’évoque la publication, l’AFD soutien le Rwanda à travers deux accords signés le 30 juin 2020 sous forme de prêts et de subventions. Le premier accord consiste à lutter contre la pandémie de Covid-19 et soutenir les familles en difficulté, les femmes enceintes et les enfants de moins de deux ans. Le second accord a pour intérêt de soutenir la formation professionnelle pour les jeunes du pays.

Source de l’information : publication de l’AFD ; Illustration : Pixabay