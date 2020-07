Résultats du concours Idéathon #AfricasVsVirus, de la Banque africaine de développement (BAD)

Une publication de la Banque africaine de développement (BAD), en date du 9 juin 2020, relate la sélection des projets retenus lors du concours AfricaVsVirus mis en place en avril 2020. Le concours avait été lancé dans le cadre de la crise sanitaire da la Covid-19 pour trouver des solutions en Afrique.

Ainsi, selon la publication 100 finalistes ont été sélectionnés parmi les 25 000 participants qui ont répondu à l’appel à candidatures. Les experts ont dû sélectionner 100 initiatives innovantes parmi les 750 solutions proposées.

Jennifer Blanke, vice-présidente de la Banque, chargée de l’Agriculture et du développement humain et social, a déclaré : « La qualité des idées proposées et le degré d’implication des participants lors de ce concours en ligne prouvent que l’esprit d’innovation et la volonté passionnée de trouver des solutions constituent deux des grandes forces de l’Afrique ».

Pour consulter la liste des 100 idées sélectionnées

Pour consulter la publication en détail

Source de l’information : publication de la BAD ; Illustration : Pixabay