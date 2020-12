[Lecture] L'intelligence collective Co-créons en conscience le monde de demain

Voici un ouvrage SUR l’Intelligence Collective, écrit EN Intelligence Collective !

Dans un système incitant au repli sur soi et à l’individualisme, il est bon de retrouver le sens de la coopération, du collectif et du partage ! L’Intelligence Collective, c’est la capacité résultant de la mise en commun d’idées qui permet de créer et d’inventer. De la diversité des regards et des approches naissent la richesse et l’innovation !



Quels en sont les principes, le fonctionnement, les règles, les approches ? Comment la mettre en œuvre dans des projets collectifs ?

Les auteurs répondent à ces questions et partagent avec nous de nombreux témoignages et cas vécus, leurs expériences, leurs connaissances et leurs pratiques. Ils nous livrent des outils concrets permettant de faire émerger l’Intelligence Collective.



Consultants, coachs, managers, dirigeants, associations, institutions, collectivités, écoles, ONG et groupes en tous genres trouveront ici des solutions et des idées pour nourrir leur recherche d’innovation organisationnelle et sociétale.





« Le défi que nous nous sommes fixé a été de CO-rédiger un livre sur l'Intelligence Collective : devenir nous-mêmes une matière première d'expérimentation, écrire ce livre en intelligence coopérative et non pas en intelligence collectée. Car comment parler d’Intelligence Collective en écrivant seul ? Comment parler du CO sans expérimenter et incarner ce CO ? »

COLLECTIF INTELLIGENCE COLLECTIVE

Christine MARSAN, Marine SIMON, Jérôme LAVENS, Gauthier CHAPELLE, Sybille SAINT GIRONS, Thomas Emmanuel GÉRARD, Éric JULIEN • Christine MARSAN[...]

