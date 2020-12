[CLOM / MOOC] Développement durable: enjeux et trajectoires

Vidéo ci-dessous : François Anctil, professeur titulaire, propose une réflexion sur le développement durable et la prise de conscience de ses enjeux sous des perspectives historique, environnementale et socio-économique

Ce MOOC, offert en collaboration avec l'Institut EDS (Institut en environnement, développement et société), propose une réflexion sur le développement durable et la prise de conscience de ses enjeux sous des perspectives historique, environnementale et socio-économique.

Ressources complémentaires