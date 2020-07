Belgique : le gouvernement agit pour une économie circulaire

Un dossier publié le 25 février 2020 par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) revient sur les efforts continus du gouvernement belge pour assurer la transition du pays vers une économie circulaire : « la Belgique est d'ores et déjà en train de construire une société plus durable grâce à l'économie circulaire. Le gouvernement fédéral et les trois régions autonomes : Bruxelles-Capitale, la Wallonie et la Flandre, sont toutes alignées pour atteindre cet objectif » indique le rapport.

En effet, plusieurs institutions belges collaborent activement avec le PNUE afin de promouvoir une nouvelle société avec une économie à faible émission carbone et un bilan climatique neutre. A cet égard, le ministre belge de la coopération au développement, Alexander de Croo, a récemment reconnu que « le PNUE joue un rôle crucial en apportant des preuves scientifiques, en rassemblant les personnes, en nous montrant la voie à suivre ».

Parmi les cibles du modèle d’économie circulaire promu par la Belgique, l’objectif 0 déchets à l’horizon 2050. A cette fin, la Belgique a au cours de ces dernières années entrepris une politique de recyclage de grande ampleur, le pays se classant en 2016 en seconde position des pays de l’UE avec le taux de recyclage le plus élevé (77%). Par ailleurs, plusieurs partenariats public/privé ont été établis au sein du pays en vue de soutenir ces politiques.

Un autre objectif concerne le secteur du bâtiment au regard duquel la Belgique a su se distinguer à l’échelle européenne : « en 2019, la Flandre a lancé le Green Deal on Buildings and Construction, grâce auquel les entreprises de construction, les producteurs de matériaux de construction, les autorités locales et régionales, les constructeurs privés, les chercheurs et d'autres organisations travaillent ensemble pour faire de la construction circulaire une réalité quotidienne » indique le rapport.

Enfin, la promotion d’une alimentation durable compte également parmi les mesures prônées par le gouvernement, l’idée étant de garantir à la population une alimentation saine et respectueuse de l’environnement tout en réduisant le gaspillage.

Pour consulter le rapport : ici

Illustration : Pixabay