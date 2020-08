Eau et golf : vers la fin du gaspillage ?

De tels projets contribuent à rendre la pratique du golf plus « verte », mais le plus difficile reste toujours de convaincre chaque golfeur de la nécessité de préserver l’eau, et de dépasser l’image traditionnelle du golf vert flamboyant.

- Comme de plus en plus de golfs en France, les zones de « rough » ne sont pas arrosées : sur les 90 hectares, 45 hectares ne nécessitent pas d’eau

Le nouveau golf international de Roissy est la preuve que le golf devient peu à peu plus écologique. Grâce à sa technologie innovante, le parcours permet un plus grand respect de l’environnement sans faire de croix sur la couleur verte si chère aux golfeurs français. Un ingénieux système d’eau a été imaginé par l’architecte Michel Niedbala, afin de récupérer la quasi-intégralité de l’eau entrant sur le golf.