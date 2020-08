Des plongeurs lancent une gamme de maillots 100% écoresponsable

- Sublimation digitale : les dessins sont imprimés sur une feuille papier qui est ensuite comprimée à haute température contre le tissu pour imprégner le motif. Ce procédé est écologique puisqu’il ne nécessite pas d’eau, et il allie également grande résistance du tissu et conservation de la qualité des motifs

- Recolte : le réseau de pêcheurs et bateaux collecte les matériaux, c’est-à-dire les déchets plastiques retrouvés dans les filets de pêche et sur les plages, pour les transformer en fibre écoresponsable

Les déchets plastiques sont collectés en Méditerranée et sur les plages grâce à un réseau de pêcheurs, puis transformés en fibre écoresponsable grâce à l’expertise de l’entreprise espagnole Seaqual. Les maillots conçus sont ainsi constitués de fibre et polyester 100% recyclés.

La marque Apnée a été créée en 2017 par un couple de plongeurs passionnés qui souffrait de voir le milieu marin dépérir et être envahi de déchets. Conscients de la nécessité de rendre l’industrie de la mode plus écoresponsable, les fondateurs d’Apnée ont développé une marque qui repose sur la transformation de déchets en ressources utilisées pour la confection de maillots de bain. Après le succès de la collection capsule « Océan » en 2019, la marque propose cette année une collection complète de maillots de bain pour hommes 100% recyclée.