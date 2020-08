Renforcement de capacité financière pour la transition écologique des pays de la CEDAO

Une nouvelle convention de financement à été conclu entre l’AFD et la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) pour un montant de 50 millions d’euros dans l’objectif de renforcer le développement durable dans les pays de la zone économique ouest africaine.

Cette convention vient renforcer la coopération entre les deux institutions financières qui était jusque là articulé autour d’une première subvention de 500 000 euros. Ce nouveau partenariat va notamment permettre de mieux contribuer à la relance économique de la région alignée sur l’Agenda 2030 sur le développement durable des Nations unies. Cet appui financier est également accompagné d’une subvention d’assistance technique de 400 000 euros pour permettre à la BIDC de mettre en oeuvre son plan stratégique pour le développement d’une finance responsable.

Ce renforcement de capacités financières va permettre aux pays de la zone économique de mieux s'adapter au développement durable, face à la lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion des femmes en donnant plus de moyens à la BIDC au financement de projets allant dans ce sens.

La coopération technique et financière entre l’AFD et la CEDEAO va continuer avec la participation de l’Agence et de la BIDC au premier Sommet des banques publiques de développement qui va se tenir à Paris en novembre 2020. Cet évènement réunira pour la première fois les 450 banques publiques de développement du monde avec l’objectif d’encourager ces institutions à agir en commun et de créer un agenda multilatéral du développement durable.

