Cameroun : les déchets organiques pour du charbon écologique

Pour se faire, la publication cite que la procédure consiste à collecter dans les marchés de la ville, les peaux de maïs, de plantain et les écorces de canne à sucre. Les déchets organiques sont par la suite transformés dans l’usine : les matières premières sont réduites en cendre, ensuite mélangées avec de l’eau, la pâte obtenue sera compactée et découpée en morceaux pour sécher. Cela donne du charbon écologique permettant une alternative au bois de chauffage.

