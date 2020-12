[Vidéos] Tri et recyclage des emballages et papiers : la minute info !

« On peut trier les emballages salis comme les cartons de pizza ou les conserves ? »

« Tous les papiers se recyclent ? »

« Quels logos faut-il regarder sur l’emballage pour bien trier ? »

Au quotidien, nous avons souvent des questions sur le tri et le recyclage de nos emballages et papiers. Pour vous informer et vous aider à bien trier, et dans le cadre de la collection « La Minute Info » proposée par l’INC (Institut national de la consommation), voici une série de 10 vidéos intitulée : « Tri et recyclage des emballages et papiers : la minute info ! », présentée sous la forme de questions/réponses, et réalisée avec le concours de Citeo.

Ce programme inédit, réalisé avec le concours de l’Institut national de la consommation (INC) et de CITEO

