ORBICOM, le réseau international des chaires UNESCO en communication, parraine une déclaration pour un monde plus sain, viable, meilleur dans son entièreté

ORBICOM, le réseau international des chaires UNESCO en communication abrité par l’UQAM est le fier parrain de la Déclaration internationale des membres de la communauté professionnelle et scientifique en communication pour un monde plus sain, viable, meilleur.

Portée par des spécialistes, chercheuses et chercheurs en communication interpelés par l’urgence sanitaire planétaire et les crises climatiques qui se multiplient, cette déclaration est un engagement aux valeurs humanistes qui vise à mobiliser une large solidarité à travers le monde. En endossant la Déclaration, les membres des communautés professionnelle et scientifique en communication s’engagent publiquement à mettre leurs expertises à contribution dans l’accompagnement des sociétés pour une transition nécessaire vers des valeurs plus saines.

En parrainant la Déclaration, Oumar Kane, secrétaire général de ORBICOM et professeur au Département de communication sociale et publique de l’UQAM, a lancé un vibrant appel en ce sens. « En ces temps incertains, la communication doit se poser comme une force qui peut nourrir l’espoir ainsi que l’action et la résilience sociales. Il est clair pour nous que l’inaction et le repli n’ont pas leur place face aux urgences de notre époque ».

Destinée à circuler mondialement pour mobiliser les liens de solidarité et d’unité entre les groupes associatifs, organisations, regroupements, collectifs, agences et réseaux professionnels et scientifiques en communication, la Déclaration a été traduite en six langues : Français, Anglais, Espagnol, Portugais, Italien, Allemand. « C’est un privilège pour ORBICOM, le réseau international des chaires UNESCO en communication, d'en devenir le porte-étendard aujourd'hui », a déclaré Oumar Kane.

Pour lire la Déclaration internationale des membres de la communauté professionnelle et scientifique en communication pour un monde plus sain, viable, meilleur dans son entièreté, cliquez ici.

Tous les membres de la communauté professionnelle et scientifique en communication sont invités à endosser cette Déclaration, en remplissant un formulaire en ligne, afin de rallier cet effort de mobilisation et de faire connaître leurs engagements.

À propos d’Orbicom, le réseau international des chaires UNESCO en communication

Fondé en 1994 sous l'égide de l'UNESCO, ORBICOM est un réseau international de chaires en communication qui inscrit sa mission dans le développement et le partage de savoirs et d'expertises en communication par l'éducation, la recherche et l'action concrète. Abrité par l’UQAM, le réseau regroupe des universitaires et des spécialistes de la communication et des médias à travers le monde. Ses membres examinent notamment comment la communication en constante évolution peut contribuer à promouvoir la démocratie et un développement durable.