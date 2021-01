La 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) se tiendra à Glascow

En partenariat avec l’Italie, le Royaume-Uni accueillera la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), qui aura lieu à Glasgow, du 1er au 12 novembre 2021.

La COP26 sera l’occasion pour les parties de se rassembler en vue d’accélérer l’action menée pour atteindre les objectifs définis dans l’Accord de Paris et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Dans l’exercice de sa présidence, le Royaume-Uni entend montrer qu’il est urgent de passer à une économie zéro carbone, que cette transition présente de nombreuses possibilités et que, grâce à la coopération internationale, il est possible de régler les problèmes mondiaux les plus graves.

Alors que se prépare cet événement phare, le Royaume-Uni est déterminé à collaborer avec tous les pays et à faire cause commune avec la société civile, le secteur privé et toutes celles et ceux qui sont en première ligne face aux changements climatiques pour donner un nouveau souffle à l’action climatique.

Tout au long de sa présidence, il se fera le champion de l’inclusion et mettra à profit sa position pour donner à celles et ceux dont l’opinion est souvent négligée l’occasion de s’exprimer et de se faire mieux entendre, en prêtant attention aux besoins et aux priorités qui sont les leurs, avant et pendant la COP.

Source de l'information : communication lors du Sommet Ambition Climat 2020 (Climate Ambition Summit 2020) qui s'est tenu en virtuel le 12 décembre 2020

Source de l'information (Sommet Ambition Climat 2020)

Replay du Sommet Ambition Climat 2020

Pour en savoir plus sur l'Accord de Paris