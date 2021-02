Webconf APCC - Risques physiques et entreprises : quels leviers pour passer à l'action ?

Certaines entreprises ont déjà commencé à analyser les risques physiques climatiques pesant sur leurs actifs, leurs activités ou encore leurs parties prenantes, mais la majorité d’entre elles n’a pas encore étudié et pris en compte ces nouveaux risques. I Care & Consult réunit l’Agence de la transition écologique (ADEME), Entreprises pour l’Environnement (EpE) et ICADE afin d’échanger autour des questions suivantes :

Les impacts du changement climatique sur les entreprises sont de plus en plus évidents : des sécheresses affectent la disponibilité en matières premières naturelles et la productivité des exploitations agricoles, des inondations perturbent la logistique, la hausse du niveau de la mer menace les actifs côtiers…

