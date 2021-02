Le groupe Canal s'engage pour des productions écoresponsables

Le secteur de l’audiovisuel et du cinéma émet chaque année en moyenne 3,5 millions de tonnes de CO2 dans l’atmosphère et génère une quantité significative de déchets. Conscient de l’impact de ses activités sur l’environnement et au vu de l’urgence de la situation, le Groupe Canal a pris la décision de rejoindre en 2019 le collectif ECOPROD, dont sont membres le groupe TF1, France TV, Film France, le CNC ou encore la CST, entre autres. « Rassembler, développer, innover et créer », tel est le crédo de ce collectif dont l’ambition première est de sensibiliser les acteurs de ce secteur en les mettant face à leur responsabilité particulière dans le domaine écologique.

Dans sa démarche de responsabilisation, Canal s’est engagé à diffuser les « bonnes pratiques » en veillant à ce que ses contenus soient produits de manière respectueuse de la planète. Désormais, un certain nombre de productions originales du groupe se veulent écoresponsables. Mais en quoi cela consiste concrètement ?

Dans le monde de l’audio-visuel, l’éco production renvoie à l’utilisation d’outils et au développement de pratiques susceptibles de réduire l’empreinte écologique des tournages. Le collectif ECOPROD recommande en premier lieu de procéder à une évaluation carbone de la production avec l’outil Carbon’Clap, ceci afin de fixer des objectifs précis (énergie, gestion des déchets etc.) et de mettre en place la stratégie adaptée. Parmi les activités ciblées, la restauration (trouver des fournisseurs qui promeuvent une alimentation saine et durable, réduire le gaspillage alimentaire), les studios et décors (utilisation de matériaux recyclés, réutilisation des décors) ou encore l’éclairage (réduire l’utilisation de la lumière artificielle, privilégier l’utilisation de LEDs, recycler les ampoules). Sont également visés les moyens techniques, l’habillage et le maquillage, ainsi que les activités post-production.

En suivant ces recommandations, les acteurs de l’audiovisuel et du cinéma parties prenantes de ce collectif souhaitent « mieux faire ». Ces engagements, en plus de répondre à un enjeu majeur pour nos sociétés, représentent une véritable opportunité économique pour cette industrie.

Pour plus d’informations sur les engagements écologiques de Canal : ici

Pour plus d’informations sur le collectif ECOPROD : ici

Pour télécharger le guide de l’éco production développé par ECOPROD : ici

Illustration : Pixabay