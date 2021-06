Yaoundé, capitale africaine de l'Habitat du 20 au 26 juin 2021

Ponctuées par le Symposium annuel sur le logement de Shelter-Afrique, les assises de la 40ème Assemblée générale annuelle (AGA) de Shelter-Afrique sont organisées sous le thème : «Quatre décennies de politiques de logement abordable en Afrique : Cartographier les quarante prochaines années», du 20 au 26 juin 2021 dans la capitale camerounaise.

Il s’agit d’une rencontre organisée, sous le très haut accord du chef de l’État, Paul Biya, par le ministère de l’Habitat et du Développement urbain (MINHDU) que dirige Célestine Ketcha Courtès.

À cet effet, une quarantaine de pays est attendue dans la capitale du pays de l’Afrique centrale. Des participants seront, notamment, des acteurs, promoteurs et industries du public ou du privé opérant dans le secteur de l’habitat.

En plus de la cartographie des quarante prochaines années de Shelter Afrique, l’AGA de Yaoundé sera marquée, d’après les organisateurs, par l’intégration dans le tour de table de Shelter Afrique d’un nouvel actionnaire de classe «B» et la création d’autres opportunités d’actionnaires de classe «C», pour les institutions non africaines et les entreprises privées. «Déjà, le Fonds de solidarité africaine (FSA) devrait rejoindre l’actionnariat de classe «B» à l’occasion. Au cours de la 40ème AGA, nous demanderons l’approbation des actionnaires », a fait savoir le Zimbabwéen Andrew Chimphondah, Directeur général de Shelter Afrique.

Sur place au Cameroun, le gouvernement est visiblement prêt pour la grand-messe dédiée à l’habitat.

«Nous sommes impatients de partager l’hospitalité camerounaise, mais, plus important encore, de nous engager avec les ministres des Finances, de l’Économie et les ministres du Logement des 43 pays membres qui seront présents, la Banque africaine de développement (BAD), Africa-Re, et d’autres parties prenantes dans les secteurs du logement et de la finance, pour trouver collectivement des solutions pragmatiques à la crise du logement en Afrique. En tant que pays hôte, nous nous engageons à accueillir, dans le strict respect des mesure barrières contre la Covid-19, une AGA unique», a déclaré Célestine Ketcha Courtès, la MINHDU, qui, à l’occasion, deviendra présidente du bureau de l’AGA.

Pour mémoire, Shelter-Afrique est la seule institution panafricaine de financement appuyant exclusivement la promotion de l’habitat et du secteur immobilier en Afrique. Son engagement est de construire des logements pour les peuples d'Afrique.