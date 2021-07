Tableau des indicateurs de sacralité du site des chutes de la Lobé (Cameroun)

S’en tenant à la revue de littérature et aux données de son enquête de terrain pour la rédaction du mémoire de recherche intitulé : ‘’Une perspective d’encadrement des chutes de la Lobé dans le patrimoine mondial de l’UNESCO’’, en vue de l’obtention du Master II Coopération internationale, Action humanitaire et Développement durable (CA2D), filière Management environnemental et Développement durable (MEDD) courant l’année académique 2011-2012, à l’Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC), l’étudiant Amougou Pierre déduit que les indicateurs de compréhension de l’état de sacralité du site des chutes de la Lobé (paysage inscrit sur la Liste indicative du Cameroun au Centre du patrimoine mondial, depuis le 02 février 2018) à Kribi (sud-Cameroun) peuvent se décliner ainsi : (Lire Pdf joint et ci-dssous)

En effet, sises à 7 km au sud de la ville balnéaire de Kribi (sud-Cameroun), les chutes de la Lobé présentent la singularité au monde (ce qui est qualifié à l’UNESCO de Valeur Universelle Exceptionnelle) du fait que la Lobé (fleuve) se jette directement dans la mer (océan Atlantique) par des cascades.

En d'autres termes, à travers des chutes pouvant aller à une hauteur de 30 m, l’eau douce se rencontre avec l’eau salée.