Des nouvelles du projet CLAW ART !

Valorisation du patrimoine, ouverture culturelle et sociétale, développement économique, car CLAW ART embauche et participe à sa manière à la réhabilitation du travail manuel, notre projet fédère de nombreux acteurs de la vie culturelle mauricienne et au-delà. Il oeuvre ainsi pour un meilleur vivre-ensemble dans notre société multiculturelle.

CLAW ART sera également sur scène le 26 septembre à Port-Louis pour l'unique représentation-anniversaire de la pièce tirée du premier livre édité en créole dans l'Océan Indien en 1822, "Les Essais d'un Bobre africain" de François Chrestien, à l'initiative de l'Université de Maurice et de la Creole Speaking Union, que nous remercions. Notre ami Salem assurera la partie musicale avec son bobre, arc musical appelé "bom" ici à Maurice et que nous retrouvons également au Brésil où de son nom local de "berimbau", il demeure l'instrument national.

Ressources complémentaires