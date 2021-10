Journée d'échanges : Protéger la ressource en eau face aux changements climatiques

Cette journée est à destination des professionnels du monde agricole, des associations de protection de l’environnement, des élus et agents des collectivités, des syndicats de rivière, des structures de mise en œuvre d’un SAGE, des fédérations de pêche, et plus largement, à tout ceux s'intéressant à la gestion de l'eau.

Date et heure : ven. 26 novembre 2021 - 09:30 – 17:00 heure

Objectif de la journée

Dans un contexte de changements climatiques, le maintien d’une activité agricole durable appelle à anticiper des évolutions tout en assurant une meilleure valorisation de la ressource en eau.

Il est nécessaire pour le monde agricole et sylvicole de s’adapter à ces nouvelles contraintes. Les épisodes de sécheresse ou de pluviométrie extrême et de fortes chaleurs en région Centre-Val de Loire comme partout en France amènent déjà les exploitants à s’adapter à ces changements.

Cette journée a pour objectifs de diffuser des connaissances et de faciliter le partage d’informations et d’expériences quant à la gestion de la ressource en eau en se focalisant notamment sur l’activité agricole et sylvicole face aux défis liés aux changements climatiques.

Informations Complémentaires :