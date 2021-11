La forêt et ses acteurs sur grand écran : la saison 2 " Forêt et société " de la web-série sur la filière forêt-bois en avant-première dans 5 salles françaises

Pour le lancement de la saison 2, la web-série propose, du 16 au 22 novembre, 5 projections en avant-première dans les villes de Nantes, Paris, Épinal, Lyon, et Bordeaux pour découvrir les relations entre la forêt et la société.

ECP Films, société de production cinématographique et audiovisuelle donne ainsi l’occasion rare d’apprécier sur grand écran la forêt et ses acteurs, pour des séances exceptionnelles, ouvertes aux professionnels de la filière mais aussi au grand public.

Dates et infos pratiques (dans la limite des places disponibles):

Le 16 novembre à NANTES à 18h

Cinéma le Gen’éric - Rue de l'Océan, 44810 Héric

Le 17 novembre à PARIS à 19h

Commune Image - 8 Rue Godillot, 93400 Saint-Ouen

Le 18 novembre à ÉPINAL à 18h

ENSTIB - 27 Rue Philippe Séguin, 88000 Épinal - Amphi Philippe Séguin

Le 19 novembre à LYON à 18h

Cinéma Mourguet - 15 Rue Deshay, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

Le 22 novembre à BORDEAUX à 18h

Bordeaux Sciences Agro - 1 Cr du Général de Gaulle, 33170 Gradignan

(Amphi Lescouzères, Bât Brémontier )



Ces séances seront suivies d’un moment d’échanges et de débats avec les spectateurs et les membres de l’équipe présents. Inscription obligatoire via le lien : https://bit.ly/2ZcLbmf

Forêts & société : une saison 2 pour alimenter les réflexions

« Aujourd’hui au cœur de plusieurs grands enjeux sociétaux le débat sur la forêt est souvent déconnecté du réel, faute de connaissance suffisance. J’ai souhaité mettre souhaite mettre en lumière tous les acteurs de cette filière et faire connaître les activités forestières. » explique Jun Cordon, réalisateur et producteur de la web-série.

En 8 épisodes, la question centrale et transversale des relations entre forêts et société est posée à travers des rencontres, des situations concrètes pour approfondir les réflexions et ainsi ouvrir la voie des possibles. Cette deuxième saison parcoure ainsi une majorité des sujets qui interrogent aujourd’hui notre société et sa relation à la forêt à travers ces 8 épisodes :

Ép. 1 : Le sapin de Noël (diffusion 17/12)

Ép. 2 : Gestion durable (dif. 07/01)

Ép. 3 : Certification (dif. 14/01)

Ép. 4 : Changements climatiques (dif. 21/01)

Ép. 5 : Transition écologique (dif. 28/01)

Ép. 6 : Construction bois et meuble (dif. 04/02)

Ép. 7 : Initiatives locales (dif. 11/02 )

Ép. 8 : Société civile (dif. 18/02)

Des expériences et des regards croisés autour de la filière

L’équipe de tournage a parcouru de nombreux territoires français (AURA, Bretagne, Pays de Loire, Vosges Grand Est et Ile de France) pour aller à la rencontre des experts, des politiques, des chercheurs, des industriels, des propriétaires ou encore des gestionnaires qui forment aujourd’hui cette filière.

C’est cette diversité d’acteurs qui permet d’obtenir des visions croisées sur les enjeux de la filière, de la production de matériaux renouvelables, à la lutte contre le changement climatique ou encore la conservation de la biodiversité.

Des essences emblématiques feuillues et résineuse comme le douglas, le sapin pectiné, le hêtre ou encore le chêne sont mises à l’honneur dans cette deuxième saison.