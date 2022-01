RECHERCHES DES VOLONTAIRES

Vous recherchez une autre façon de voyager ? Comment vous sentir utile pendant le voyage ?Comment lutter positivement et concrètement pour la préservation des espaces naturels ? Comment rencontrer la population locale et dialoguer avec elle afin de créer une relation différente de celle habitant-touriste ?Passer des vacances utiles en contribuant au développement des villages du Togo, c'est possible !Chaque année, nous renouvelons l'équipe de volontaires internationaux autour de nos missions de volontariat, camps chantiers solidaires, stages d’étude/formation ou projet de développement local en Afrique.Vous êtes étudiants, groupe de scoutes, cadres sanitaires ou éducatifs, simples volontaires, retraités, touristes, stagiaires et vous avez envie de faire une mission humanitaire, un stage de fin d'étude, du tourisme au Togo, Bénin, vous avez la possibilité de partir avec l’association franco-togolaise AJDI-TOGO.Nous sommes disponibles pour vous accueillir sur l'un de nos missions de solidarité ou de volontariat international. En Printemps; été ; automne ; hiver vous avez la possibilité de partir avec AJDI-TOGO en groupe ou en famille durant la période de votre disponibilité.Vous avez la possibilité de faire une mission humanitaire de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, voire plus sur un projet de votre choix.L’association de volontariat international « AJDI-TOGO » est la solution, depuis maintenant cinq ans, elle prépare le voyage à la recherche de projets agissant concrètement sur le terrain et prêts à accueillir des volontaires stagiaires, scouts, groupe d’étudiants, professionnels, etc.; elle offre aussi la possibilité de partir en chantier de solidarité internationale autour de projet de développement local dans ce pays d'Afrique de l'Ouest (TOGO).A ce titre la «AJDI-TOGO » a mis sur pied un tourisme à visage humain, des voyages en quête d'aventures et de rencontres, ouverts sur l'autre et qui affichent la volonté de prendre en considération les besoins des populations locales du Togo.La «AJDI-TOGO» propose des stages (Education ; Infirmerie Environnement ; Décoration ; Artisanat ; Médecine ; Droit; Médecine vétérinaire ; Economie ; Cours de langue ; Psychologie des enfants, architecture, journalisme, droit, business,...) et des camps chantiers de solidarité internationale à savoir :* Alphabétisation des femmes rurales* Soutient scolaire aux enfants (cours de vacance)* Animation, socioéducative et sportive, loisir avec les enfants* Mobilisation / Sensibilisation IST/VIH/SIDA* Construction de bâtiment scolaire/latrines publiques ou encore faire la rénovation* Artisanat Africain (production d'œuvre artistique et culturelles)* Reboisement et sensibilisation sur l'environnement* Intégration familiale et placement des volontaires dans les familles d'accueils etc...,Nb : Aucune expérience, aucun diplôme particulier n’est requis. Notre seul critère de recrutement, c’est la MO-TI-VA-TION ! Nos camps chantiers solidaires (Printemps, Automne, Eté et Hiver ).Pour le développement durable, chaque action compte la vôtre aussi ! Ensemble construisons un monde uni et solidaire !Merci !

NOUS CONTACTER

sit web :www.ajditogomonde.onlc.fr

EMAIL : ajditogomonde@gmail.com

WHATSAPP : 22892587524