Webconf APCC - Fiabiliser son Bilan Carbone® pour amorcer concrètement et rapidement la transition

Le 5 juillet de 11h à 12h30

Résumé

La réglementation et la prise de conscience amènent de plus en plus d’entreprises à réaliser un diagnostic via un Bilan Carbone®. Cependant, les données ne sont pas si faciles à trouver, et bien des entreprises commencent par réaliser un Bilan Carbone® essentiellement fondé sur des flux financiers.

Mais comment le fiabiliser ensuite ? L’enjeu est de taille puisque le taux d’incertitude des calculs sur la base de flux financiers est de /- 80%. Donc le risque de prendre des décisions contre-productives est élevé.

Participez à cette conférence si vous voulez bénéficier d’un humble retour d’expérience et échanger sur nos pratiques respectives.

A qui s’adresse cette webconférence ?

Cette webconférence s’adresse à toutes les personnes impliquées dans les estimations et/ou les consolidations des émissions de gaz à effet de serre ou qui sont curieuses de connaître les coulisses du Bilan Carbone®.

Intervenant.e.s

Aurélie Gauthier, Présidente – Aspark consulting

Jérôme Gorgeon, Responsable de Déploiement de Programmes sur le Fixe – Bouygues Telecom

