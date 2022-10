Volume 19 de la Revue Scientifique et Technique Forêt et Environnement du Bassin du Congo

La Revue Scientifique et Technique Forêt et Environnement du Bassin du Congo est à sa 19ième parution. Introduite par un Editorial du professeur FOUDJET Erick Amos, la présente édition aborde des sujets tel que :

1) Cortège floristique caractéristique des peuplements à Marantaceae, mixtes adjacents et à Gilbetiodendron dewevrei (De Wild) J. Leonard dans la mosaïque forestière de la Région de Yoko (RD. Congo) (Mbayu F. et al.)

2) Mise en valeur agricole et dynamique de l’occupation du sol en contexte périurbain : cas d’Obala au nord de la ville de Yaoundé en République du Cameroun (Tchoumi L. et al.)

3) Cartographie et effets économiques de la vulnérabilité des parcs agro forestiers à Elaeis guineensis dans la commune de Bopa au Sud-Benin (Chaffra A.S. et al.)

4) Caractérisation de la pêche et utilisation des ressources halieutiques dans la forêt communautaire de la rivière Mbali (CFCL-RM) en province de Maï-Ndombe (RD Congo) (Mwanandeke A.H. et al.)

5) Tempérament des populations d’arbres et vestiges des sous-sols : indicateurs de perturbations des peuplements forestiers anciens de la région forestière de Yoko dans la Province de la Tshopo (RD. Congo) (Mbayu et al.)

6) Procédé qualité de la production des champignons comestibles pleurotes au Cameroun (Djomene Y.S. et al.)

7) Les inondations dans la Région de l'Extrême-Nord du Cameroun dans un contexte de changements climatiques: évaluation du risque et analyse de l’adaptation des populations (Saha F. et al.)

8) Gestion des ressources minières et impacts socio-économiques et environnementaux : cas de l’arrondissement de Ngoura (Est-Cameroun) (Youego Kamnguen D.S. et al.)

Il s’agit d’un organe de diffusion de l’information sur les avancées scientifiques et techniques, le développement des connaissances et les grandes activités de recherche réalisées dans le Bassin du Congo. Elle est éditée et publiée par le RIFFEAC (Réseau des Institutions de Formation Forestière et Environnementale d’Afrique Centrale)