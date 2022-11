L'aventure du projet TABLE touche à sa fin ! Les modules de formation sont disponibles en ligne.

Le projet TABLE « Atteindre la durabilité environnementale grâce aux opportunités d'apprentissage mixte pour l'Enseignement et la Formation Professionnelle initiale (EFP-I) dans le secteur du meuble et du bois », qui vise à proposer des supports d'apprentissage innovants dans le domaine de l'ameublement et de la valorisation des ressources en bois, se terminera à la fin du mois d'octobre 2022.

Le projet TABLE a bénéficié d’un cofinancement dans le cadre du Programme ERASMUS de la Commission européenne (Projet numéro 2020-1-FR01-KA202-079899). Il rassemble 6 partenaires de 5 pays européens (Espagne, France, Italie, Pologne et Roumanie).

Le dernier acte de ce projet s’achève donc après deux ans de travail, de conception intellectuelle et de mise en œuvre pratique sur les enjeux liés à la valorisation des ressources en bois. Plus concrètement, le projet a permis de co-produire des ressources pédagogiques utiles pour la formation des enseignants et des professionnels du secteur de l’ameublement et du bois à la durabilité environnementale, à la réduction de la consommation des ressources naturelles et à la gestion des déchets. Le matériel conçu est innovant dans la mesure où il met à disposition des apprenants, des éléments de réflexion permettant de répondre conjointement aux défis du développement durable et aux besoins économiques et techniques des PME du secteur de l’ameublement et du bois. Cela est d’autant plus important que ces derniers doivent s’adapter à de nouvelles contraintes de fabrication et de logistique afin de se conformer à la règlementation européenne mais aussi à des enjeux plus larges comme la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité ou encore les normes et les méthodes innovantes managériales.

À l’occasion de la fin du projet TABLE, un cinquième et dernier bulletin d’information a été publié. Il est disponible ici. Il revient sur les dernières activités de TABLE – la dernière réunion du Consortium à Varsovie en septembre 2022, le lancement de la plateforme de formation et un retour sur quelques évènements de dissémination organisés ces derniers mois.

L’un des résultats les plus attendus du projet, est disponible ! La plateforme d'apprentissage en ligne du projet TABLE qui donne accès à une formation auto-certifiante sur la durabilité dans le secteur de l'ameublement et du bois (dans le cadre de l’Enseignement initial et de la Formation professionnelle) est désormais accessible. Cette plateforme, gratuite, met à la disposition des étudiants et des enseignants des ressources pédagogiques dont l’intérêt a été confirmé par les retours formulés par des collectifs d’enseignants, de professionnels et d’étudiants lors des évènements de dissémination (présentés dans la newsletter) organisés dans les pays du projet TABLE en 2022.

Les 6 modules accessibles sont :

Module 1 - La durabilité du bois dans le contexte des objectifs de développement durable : de la théorie à la pratique

Module 2 - Changement climatique, biodiversité et énergies renouvelables – La filière bois au cœur des enjeux

Module 3 - Conception durable dans le secteur du meuble et du bois

Module 4 - Gestion des déchets dans le secteur du meuble et du bois

Module 5 - Minimisation de l'impact et de l'utilisation des ressources dans le secteur de l'ameublement et du bois

Module 6 - Compétences vertes, stratégie de communication et développement du marché dans/pour le secteur du meuble et du bois

Les différents modules sont disponibles dans une version (très) longue en anglais et dans des versions synthétiques dans les 6 langues du projet (espagnol, français, italien et polonais, roumain).

Ce projet, qui se conclura dans quelques jours, laissera donc à la disposition des intéressés une plateforme intuitive et simple d’accès contenant de nombreuses ressources pédagogiques (sous la forme de modules d’enseignement et de rapports) permettant d’appréhender avec finesse les enjeux de la durabilité au sein d’un secteur aujourd’hui confronté à nombreuses conséquences – directes ou indirectes – du changement climatique et des usages malheureusement trop souvent inconsidérés et non-durables des activités humaines.

contact : table@energies2050.org