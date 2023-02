Première édition du Salon National du Recyclage au Cameroun, du 17 au 18 Mars 2023 à Yaoundé au siège de Green Life Act

La Journée du recyclage a été célébrée pour la première fois aux Etats Unis en 1994 pour promouvoir la consommation des produits fabriqués à partir des matériaux recyclés. En 2018, le Bureau International du recyclage (BIR) institutionnalise cette initiative en adoptant le 18 mars comme Journée Mondiale du Recyclage. Dès lors, cette journée est commémorée dans plusieurs pays avec pour objectif commun : la promotion du recyclage.

Bien que pratiqué par plusieurs personnes, le recyclage reste un secteur peu valorisé au Cameroun. Les métiers liés au recyclage restent perçus comme des « sous métiers ». Toujours confiné dans l’informel, le recyclage peine à se développer. Plusieurs acteurs du secteur sont peu formés, le matériel utilisé est rudimentaire, il n’existe pas encore une chaine de valeur clairement élaborée, le marché de consommation des produits issus du recyclage est marginal. On note également une carence des programmes d’accompagnement des initiatives du recyclage au niveau local. Par ailleurs, le secteur est peu structuré. Pourtant, il regorge d’énormes opportunités sociales, économiques et environnementales.

Ce diagnostic montre l’urgence d’une mobilisation multi-acteurs pour donner au recyclage ses lettres de noblesse. D’où la tenue de cette première édition du Salon National du Recyclage (SANAR) qui se tiendra du 17 au 18 Mars 2023 à Yaoundé (Cameroun) au siège de Green Life Act au lieu-dit « Maison en bouteilles plastiques ».

Sous le thème : « Recyclage : niche d’emplois verts et opportunités de développement local », le SANAR 2023 est organisé par l’association Green Life Act avec la participation de partenaires nationaux et internationaux (ministères, organisation de la société civile, organisations internationales, ambassades, médias, grandes écoles, centres de recherche, entreprises nationales et multinationales) afin de sensibiliser la population à l'importance du recyclage et à l'utilisation des ressources naturelles de manière responsable.

Le but de cet évènement inédit est de promouvoir le recyclage et de sensibiliser les participants à l'importance de la protection de l'environnement. Ce sera également l’occasion exceptionnelle de présenter au grand public les avantages et opportunités mais aussi les différentes filières du recyclage et développer des chaines de valeur, mobiliser les acteurs du recyclage autour d’un réseau opérationnel de l’économie circulaire, plaider auprès des pouvoir publics pour l’accompagnement des initiatives du recyclage et l’impulsion d’une politique d’achat vert notamment dans les marchés publics.

Durant ces deux journées, plusieurs activités seront proposées : des ateliers de formation et coaching aux techniques de recyclage, des sessions d’eco-jogging, des jeux et des défis pour apprendre aux participants à trier et à recycler correctement leurs déchets, mais aussi la signature des partenariats. Des stands de sensibilisation seront également mis en place pour présenter les initiatives locales, mettre en lumière les différentes méthodes de recyclage et leurs avantages.

Ce rendez-vous de découverte, de sensibilisation, de formation, de partage d’expériences et de réseautage est ouvert à tous, les acteurs de l’économie circulaire, les étudiants, les collectivités locales, les chercheurs, les entreprises citoyennes, les pouvoirs publics. Nous espérons que vous serez nombreux à y participer !