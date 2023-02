"Les 45 ha de champs de semences de blé visités à Wassanda et quelques hectares à Wakwa nous rassurent", soutient le chef de mission interministérielle, Paulin Mendo, à Ngaoundéré

À la fin de la mission d’évaluation interministérielle composée des ministères de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (MINEPAT) ; de l’Agriculture et du Développement rural (MINADER) et de la Recherche scientifique et de l’Innovation (MINRESI), le 09 janvier 2023 dans la région de l’Adamaoua, le leader de la délégation, Paulin Mendo, chef de Division des Analyses et Politiques économiques au MINEPAT, s’est dit satisfait des résultats des premières parcelles de semences de blé de l’Institut de recherche agricole pour le développement (IRAD) que manage le Dr Noé Woin.

Des champs semenciers mis sur pied dans le cadre du projet de développement de la production et de la transformation du blé au Cameroun prescrit par le chef de l’État, en 2022. Lisez plutôt cette réaction du chef de mission.

«…Comme le disait le président de la République, dans son discours à la nation le 31 décembre 2022, il est question de réduire l’importation de tous les produits qui impactent notre balance commerciale, notamment les produits de grande consommation. Et le blé est un cas particulier, parce qu’il intervient dans la fabrication du pain, de pâtes alimentaires, de beignets et de biscuits. Ce qui fait que notre sécurité alimentaire interne en dépend plus ou moins.

C’est ainsi que dans le cadre de la politique d’import-substitution, il est question d’utiliser notre potentiel économique, notamment le secteur agricole, pour mettre fin à l’importation des produits agricoles. Nous avons vu les champs semenciers de blé de l’IRAD au mythique Wassandé et à Wakwa (région de l’Adamaoua). Nous avons touché du doigt et sommes ainsi convaincus que nous pouvons aussi produire le blé au Cameroun.

Nous sommes ici pour rassurer les industries meunières de notre capacité à produire localement le blé et commencer à réduire progressivement les importations de cette céréale. Les 45 hectares de champs de semences de blé visités à Wassanda et quelques hectares à Wakwa nous rassurent…».

Il est à préciser que les près de 50 hectares des deux sites (susmentionnés) de l’IRAD visités sont prêts pour la récolte des premières semences de blé (variétés IRAD1, IRAD2 et autres) hautement panifiable, dans le cadre du projet de développement de la production et de la transformation de blé au Cameroun.