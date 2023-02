Plus de 2000 variétés de matériels végétal et animal de l'IRAD rassemblées dans un catalogue de recherche agricole au Cameroun

En termes de matériel végétal, on y trouve : le maïs en 30 variétés, le riz en 50 variétés, le sorgho en 20 variétés, le mil en 4 variétés, le blé en 22 variétés, le haricot en 22 variétés, l’arachide en 16 variétés, le niébé en 27 variétés, le soja en 9 variétés et des cultures maraîchères en 30 variétés, la pomme de terre en 55 variétés, le manioc en 55 variétés, l’igname en 100 variétés, le macabo en 2 variétés, le taro en 4 variétés, la patate douce en 5 variétés, la banane plantain en 600 cultivars, la banane dessert en 4 variétés, le cacao en 150 variétés, le café en 500 variétés, le coton en 20 variétés, l’hévéa en 17 variétés, le thé en 50 variétés, le palmier à huile en 14 variétés, les agrumes et fruitiers en 200 variétés, le raisin de table en 8 variétés, l’anacardier et l’Acacia senegal en cours de caractérisation.

Dans le registre production animale, on dénombre : l’élevage bovin en 3 races, l’élevage porcin en 4 races, la volaille en race pantalonnée et autres, les petits ruminants, le hérisson, l’escargot, la caille, l’élevage de poisson (silures, carpes, tilapias…) et la conservation des tortues marines.

Voilà l’ensemble de variétés de céréales et légumineuses, de tubercules et bananier, de cultures d’exportation, d’agrumes et fruitiers, et de matériel animal développés ces dernières années par l’Institut de recherche agricole pour le développement (IRAD) que dirige le Dr Noé Woin, et réunis dans un catalogue intitulé ‘’Le Répertoire des résultats de la recherche agricole au Cameroun’’.

Au cours d’une cérémonie présidée par la ministre de la Recherche scientifique et de l’Innovation (MINRESI), Dr Madeleine Tchuinté, le document de 77 pages a été présenté au grand public, le 18 novembre 2022 à Yaoundé. En présence des ministres de l’Agriculture et du Développement rural (MINADER), Robert Mbairobé, de l’Élevage, de la Pêche et des Industries animales (MINEPIA) Dr Taïga, et de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MINEFOP) Issa Tchiroma Bakary.

Au cours de cette solennité très courue, le Dr Noé Woin (directeur de recherche) s’est appesanti sur deux éléments fondamentaux, à savoir: l’ancrage technique des multiples missions de l’IRAD dans la politique agricole du chef de l’État qu’implémente le gouvernement et sa démarche scientifique en parfaite cohérence avec le système international de recherche qui conduit à l’obtention des résultats incommensurables mis à la disposition des acteurs du secteur agricole.