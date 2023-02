Appel à communs Grandir en lien avec la nature renouvelé suite à une première édition réussie

L’appel à projets est renouvelé suite à une première édition réussie avec 27 lauréats sur l’ensemble du territoire national grâce à une coalition de fondations. Coopérer sur votre territoire pour favoriser le lien entre l'enfant et la nature par la pédagogie active.

Depuis 2022, la Fondation Nature et Découvertes, la Fondation Terra Symbiosis, la Fondation de France et la Fondation Léa Nature /Jardin BiO se sont associées, convaincues que seule la coopération entre différents acteurs permettra d’opérer un changement d'échelle et de rendre le lien à la nature indissociable des pratiques pédagogiques. Ensemble, elles ont lancé en février dernier avec le 1% For the Planet, un appel à projets commun « Grandir en lien avec la nature ». Son ambition : soutenir et promouvoir des démarches collectives de pédagogie active au contact de la nature, menées à l’échelle d’un large territoire.

Cette première édition de l’appel à communs « Grandir en lien avec la nature » a été une vraie réussite. Ces premières fondations, rejointes par la Fondation Iris et la Fondation Une goutte d'eau pour notre planète, ont soutenu 27 lauréats sur l’ensemble du territoire national.

Fort de ce succès, cette coalition de fondations, rejointes par la fondation Lemarchand, reconduit l’appel à communs avec l’envie d’amplifier la coordination des actions et la dotation globale allouée aux associations. La nouvelle édition 2023 est lancée et les candidatures sont ouvertes depuis le 8 décembre 2022.

L’importance de favoriser les liens entre l’enfant et le vivant

Nos modes de vie contemporains nous tiennent de plus en plus éloignés de la nature. De nombreux chercheurs soulignent les conséquences néfastes pour la santé de cette perte de lien : on parle du « syndrome de manque de nature », un manque d’expérience par les sens, qui a pour conséquence des troubles comportementaux et des problèmes physiologiques.

Or depuis plus de dix ans, les travaux de recherche se multiplient et convergent pour constater les bienfaits du lien à la nature en matière de santé physique (prévention de l’obésité, stimulation du système immunitaire, prévention de la myopie…), de santé mentale (amélioration de la concentration, réduction du stress, gestion des émotions, coopération…) et de capacités cognitives.

Le renforcement du lien entre les enfants et la nature est l'une des pistes porteuses de solutions pour faire face à la crise écologique et climatique actuelle. Il est indispensable que les enfants d'aujourd'hui puissent être régulièrement dans la nature afin d’y vivre des expériences concrètes et développer une relation positive avec celle-ci. L'enjeu est de favoriser le lien au vivant pour les nouvelles générations qui devront faire face au changement climatique et mettre en œuvre les changements de société nécessaires.

Un franc succès pour cette première édition 2022

27 projets ont été financés avec une dotation totale de 398 501 € : 325 000 € apportés par la coalition des fondations et 73 501 € levés par le 1% For the Planet lors des Rencontres pour la Planète. Lors de ces rencontres, les associations lauréates ont bénéficié d’une visibilité supplémentaire en présentant leur projet à un large panel de mécènes environnementaux.

Trois types d’objectifs ont été priorisés :

- La coopération entre les acteurs d’un territoire dans les champs de l’éducation, de l’enfance et de l’environnement, dans l’objectif de se connaître, partager les expériences, mutualiser les compétences, créer un réseau d’entraide pour faire émerger des projets communs.

- Les modes de gouvernance partagée et les principes d’intelligence collective dans ces dynamiques ainsi que la production d’outils accessibles à tou.te.s facilement par une diffusion large et efficace.

- Les expérimentations et innovations pédagogiques au sein d’un territoire.

Les « coups de cœur » du jury

Développer les aires éducatives dans les territoires

Depuis plus de 40 ans, les Conservatoires d’espaces naturels œuvrent à la préservation du patrimoine naturel, notamment grâce au dispositif des « aires éducatives ». Celles-ci permettent aux élèves de gérer un petit territoire naturel de manière participative, en lien avec les acteurs du territoire. Le réseau des Conservatoires anime déjà une vingtaine d’aires éducatives et souhaite en créer 12 nouvelles, réparties sur au moins 4 régions différentes. Ce projet est destiné en priorité à plus de 300 élèves issus de classes sociales populaires et ayant un accès difficile à la nature. Il vise à renforcer la dynamique de déploiement des aires éducatives portées par les Conservatoires d’Espaces Naturels.

Contact : Elodie MUSZKIETA, Chargée de mission « Animation du réseau » - elodie.muszkieta@reseau-cen.org

Accompagnement territorial et partenarial des pratiques de Classe dehors

Le Groupe Départemental Classe Dehors 79 accompagne les pratiques de classe dehors dans les Deux-Sèvres. Il est coordonné par Crystèle Ferjou, une des fondatrices de la classe dehors en France et rassemble des formateurs de l’Education Nationale et des associations d’éducation à l’environnement. Le GRAINE Poitou-Charentes proposera des interventions, formations et fiches thématiques pour l'inclusion des élèves en difficulté au sein de ces projets et offrir une plus grande accessibilité de la nature à tous les enfants, y compris les plus défavorisés et ceux à besoins particuliers.

Contact : Alexiane SPANU, Animatrice de réseau - grainepc@grainepc.org

Les petits s’font la malle !

Convaincue de l'importance pour l'enfant d'un contact avec la nature dès le plus jeune âge, le Moulin Nature a déjà

aménagé un espace de nature remarquable pour accueillir les 0-6 ans et compte 2 éducatrices de jeunes enfants dans son équipe. A présent, il souhaite créer une malle pédagogique à destination des professionnels de la petite enfance pour encourager la mise en place d’actions par et dans la nature pour les enfants de 0 à 3 ans de l'agglomération de Mulhouse.

L'association réalisera et diffusera un guide méthodologique pour les établissements d'accueil du jeune enfant, un film de sensibilisation pour les équipes et les parents, et organisera

des temps de formation.

Contact : Sandra DOLIVET, Chargée de communication du Moulin Nature : sandra@lemoulinnature.fr

Une nouvelle édition de l’appel à communs en 2023 est lancée

Les candidatures sont ouvertes depuis le 8 décembre 2022.

Date limite de dépôt du pré-dossier : au 23 janvier 2023 (au lieu du 16 initialement annoncé).

Pour candidater, il suffit de remplir un document de pré-sélection en ligne sur le site de la Fondation Nature & Découvertes jusqu’au 23 janvier 2023 : https://fondation.natureetdecouvertes.com/deposer-un-projet/

Les décisions seront communiquées par e-mail début juillet 2023.

Les projets lauréats seront financés à partir de juillet 2023.

Découvrez les 27 lauréats de l’appel à communs 2022 : Grandir en lien avec la Nature