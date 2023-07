La France remporte la 3ème Coupe du monde d'Ecojogging

La 3ème édition de la Coupe du monde d’Ecojogging a pris fin le samedi 24 juin 2023 à Conakry, dans la capitale guinéenne, avec une victoire de l’équipe de France. Après avoir remporté la première étape de la compétition avec 17 Kg de déchets plastiques collectés, les Ecojoggers français ont aussi gagné la deuxième et dernière étape, en collectant au total 28 Kg de déchets plastiques, devant la Guinée (25 Kg) et le Togo (16 Kg).

En combinant les résultats de la première journée et de la dernière, la France totalise 45 Kg de déchets plastiques collectés et prend la tête du classement. La République de Guinée se retrouve à la deuxième place avec 40 kg de déchets. Les équipes des Jeune Voix du Sahel (JVS) et d’ONU Volontaires se partagent la troisième place avec 23 kg de déchets collectés chacune, devant le Togo, 5e avec 16 kg. Le Tchad et le Bénin terminent le classement de cette 3ème édition de la Coupe du monde d’Ecojogging avec respectivement 11 kg et 10 kg.

168 kg de déchets plastiques, notamment les sachets et bouteilles d’eau ont été ramassés durant cette compétition à Coyah et à Conakry.

La Coupe du monde d’Ecojogging est une compétition qui regroupe chaque deux ans des équipes de divers pays, notamment des ressortissants des pays étrangers présents en Guinée. Elle consiste à compétir sur la thématique de la collecte et du recyclage des déchets. L’équipe qui collecte plus de déchets repart avec le trophée. Le projet contribue à l’atteinte des ODD (Objectifs de Développement Durable), à travers l’amélioration du cadre de vie des communautés. La première édition a été remportée à Lomé par l’Union Européenne et la deuxième à Ouagadougou par le Nigéria.