La Fondation Terre Solidaire organise la 4e édition de la Rencontre #Ceux Qui Font Demain pour la planète le jeudi 23 novembre à l'Académie du Climat

Pour sa quatrième édition depuis 2020, la rencontre baptisée #CQFD pour la planète réunit autour d’une vision commune, des acteurs de terrain venus d’horizons variés (experts, praticiens, donateurs, citoyens, bénévoles, porteurs de projet, etc.).

Cette année, #CQFD pour la planète célèbre les nouvelles perspectives pour une écologie heureuse et pleine de plaisirs ; de la cuisine à la culture, en passant par le tourisme ou le sport, ce sera l’occasion pour chacun et chacune des cinq intervenants de présenter sa vision d'une écologie comme source de bonheur !

Avec : Siméon Baldit de Barral, Co-fondateur de l'association On the Green Road - Maël Besson, Spécialiste de la transition écologique du sport, fondateur de l'agence SPORT 1.5 - Anne-Sophie Novel, Journaliste spécialisée dans les alternatives écologiques et les médias - François Pasteau, Chef engagé pour une cuisine responsable - Rafaëlla Scheer, Co-fondatrice du Collectif Greenwashing Comedy Club

La rencontre sera animée par Jules Stimpfing, Co-fondateur du média Le Crayon.

#CQFD pour la planète 2023 : Éclairons le chemin vers une écologie épanouissante !

Depuis sa création en 2016, la Fondation Terre Solidaire rassemble des personnes désireuses de s’investir en faveur de la transition écologique et solidaire et d’apporter des réponses aux enjeux du futur de la planète.

Plus qu’une simple conférence, la rencontre CQFD pour la planète est une invitation à la réflexion et au débat, un forum dédié au partage et à la diffusion des savoirs et des expériences, et à l’émergence de nouvelles idées. En réunissant des acteurs qui contribuent à envisager un monde plus soutenable et juste pour tous et toutes, la Fondation Terre Solidaire cherche à leur donner de la visibilité et donc favoriser l’accélération de la transition vers un nouveau modèle de développement.

«%u202FLa sobriété est une option heureuse qui produit une vie allégée, tranquille et libre. Le bonheur n'est pas dans la possession, dans l'avoir, mais dans l'être.%u202F»

Pierre Rabhi

Cette année, #CQFD pour la planète met en lumière les nouvelles visions de société, dans tous les domaines du "bien vivre" : cuisine, culture, tourisme, sport. Comme le disait Pierre Rabhi, l'écologie peut et doit être synonyme de bonheur. Les changements systémiques s'étendent également à notre perception de l'écologie, mettant en avant les joies qu'elle peut procurer.

Les injonctions sont nombreuses et essentielles : préférez les modes de transport alternatifs à l'avion, optez pour une alimentation végétarienne, et bien d'autres actions indispensables qui font partie de la solution. Ces décisions individuelles, en apparence modestes, rassemblent de plus en plus de personnes. Elles ouvrent la voie à un nouvel état d'esprit et une perspective innovante sur le monde, pour nous et les générations à venir.

N'envisageons pas ces actions comme des contraintes, mais comme des opportunités pour explorer de nouvelles alternatives, nous rapprochant ainsi d'une écologie épanouissante !

Rendez-vous le jeudi 23 novembre à 18h30 à l’Académie du Climat

La rencontre sera également retransmise en direct pour les personnes ne pouvant être présentes

Pour vous inscrire : https://www.cqfd-pourlaplanete.fr/

%uD83D%uDCCD Académie du Climat, Paris 01

#ÉcologieHeureuse #ChangementClimatique #Durabilité #AcadémieDuClimat #SoyezLà #Fondationterresolidaire





#CQFD INTERVENANTS 2023

Des grands témoins des enjeux d’une transition écologique nécessaire

Anne-Sophie Novel

Journaliste spécialisée dans les alternatives écologiques et les médias

Économiste de formation, Anne-Sophie travaille comme journaliste free-lance, spécialisée dans les alternatives écologiques. Elle collabore avec Le Monde, Le 1, Public Sénat, France TV, L’InfoDurable, We Demain, etc. Elle a écrit plusieurs ouvrages sur différents sujets de société (locavorisme, économie du partage, traitement médiatique de l'écologie, rapport au vivant).

Siméon Baldit de Barral

Co-fondateur de l'association On the Green Road

Tout juste diplômé ingénieur en constructions durables, Siméon s’élance pour un périple de 18 000 km autour du monde à vélo. Son but : diffuser les témoignages de citoyens de pays aux économies émergentes confrontées à des enjeux environnementaux et agissant sur le terrain. Dans une dynamique de journalisme de solution, il réalise un film documentaire, le diffuse, et commence à accompagner d’autres projets de voyages engagés et partagés. Autour de ces accompagnements et de la diffusion de reportages voyageurs, la communauté de l’association On The Green Road grandit et sensibilise le grand public aux multiples facettes planétaires des questions socio-environnementales, notamment lors du Festival du Voyage Engagé. Elle prône une approche du voyage focalisée sur la richesse des rencontres, la lenteur du périple et l’attention à l’impact sur la (bio)diversité.

Maël Besson

Spécialiste de la transition écologique du sport, fondateur de l'agence SPORT 1.5

Maël œuvre à la transition écologique du sport depuis une vingtaine d'années. Ancien chef du bureau Sport et Développement Durable du Ministère des Sports et ancien responsable « Sport » au WWF France, Maël Besson a participé à la définition de plusieurs politiques sportives et piloté un grand nombre de projets structurants. Il a également contribué à de nombreux travaux et commissions notamment de l’UNFCCC (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques), du CNTE (Conseil National de la Transition Écologique), de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB), de l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique, de nombreuses commissions du CIO, CNOSF, USC, Sporsora, EELV et de fédérations sportives françaises etc.

François Pasteau

Chef engagé pour une cuisine responsable

Chef engagé pour une cuisine écoresponsable, l’un de ses fers de lance, chef du bistrot L’Epi Dupin à Paris durant 24 ans ainsi que de L’Epi Malin (la version snacking haut de gamme de l’Epi Dupin), François est aujourd'hui à la tête de la société de conseils culinaires Éthique et Gastronomie, spécialisée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire grâce une cuisine responsable, saine et engagée. Il est également l'auteur du livre de cuisine "Manger et cuisiner éco-responsable" aux éditions Hachette.

Rafaëlla Scheer

Co-fondatrice du Collectif Greenwashing Comedy Club

Rafaëlla est l'une des organisatrices du Greenwashing Comedy Club, un collectif d'humoristes qui traitent des questions liées à la transition avec humour pour inciter à l'action. Elle a commencé le stand up il y a un an et demi, après des années d'improvisation théâtrale. Elle a commencé naturellement à parler des questions climatiques, qui l'occupent tout particulièrement. Hors de la scène, elle fait du conseil sur des sujets liés au changement climatique auprès d'acteurs financiers.

Jules Stimpfing

Co-fondateur du média Le Crayon

Après ses études à Sciences Po et plusieurs expériences professionnelles, Jules lance avec trois associés Le Crayon, premier média de débat des jeunes qui réunit des personnes issues d’horizons et d’univers différents. Parallèlement, il crée et partage du contenu sur ses propres thématiques : culture, littérature et écologie.

A propos de la Fondation Terre Solidaire

La Fondation Terre Solidaire est convaincue que notre modèle de développement doit être repensé pour prendre en compte les limites planétaires. Reconnue d’utilité publique et abritante, elle détecte et soutient des solutions en capacité d’accélérer la transition écologique de notre société et d’agir pour plus de solidarité.

« Accélératrice d'expériences » en rendant visibles, au plus grand nombre, des démarches novatrices pouvant être multipliées au-delà de leur territoire d’origine, la fondation a soutenu en 2022 30 projets en France et 13 à l’international pour un montant de 786 K€.

Elle a, en six années d’action, reversé

4 millions d'euros de soutien

à 205 projets, dont 116 en France et 89 à l'international,

grâce au soutien de plus de 4 500 donateurs et mécènes.

https://fondation-terresolidaire.org