Rapport : Changements climatiques dans le massif du Mont-Blanc et impacts sur les activités humaines

Grâce aux études effectuées par l'équipe scientifique du projet AdaPT Mont-Blanc, le territoire s'est doté de scénarios climatiques spécifiques pour la zone de coopération, avec des projections à l'horizon 2035, 2050 et 2085. Ce rapport présente ces scénarios et analyse les impacts sur les activités humaines.



Référence du rapport : CremoneseE.,CarlsonB., FilippaG.,PogliottiP., AlvarezI., FossonJP., RavanelL.&Delestrade A.AdaPT Mont-Blanc: Rapport Climat:%u200B Changements climatiques dans le massif du Mont-Blanc et impacts sur les activités humaines. Rédigé dansle cadre du projet AdaPTMont-Blanc financé par le Programme européen de coopération territoriale Alcotra Italie-France 2014-2020. Novembre, 2019, 101 p



Télécharger le rapport (pdf)

