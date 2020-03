Vu au Portugal : Les déchets agricoles pour produire des biocarburants

Un article de João Ernesto Fonseca et Lusa.pt publié le 28 janvier 2020 sur le site éditorial Euractiv, relate qu’une association au Portugal est entrain de développer un projet de recyclage dans le secteur agricole. Le but étant de réutiliser les déchets d’élagage pour produire des biocarburants avancés. Le porteur de ce projet d’économie circulaire est le Campus de Technologie et d’Innovation de la BLC3 à Oliveira do Hospital.

Comme l’évoque l’article, les déchets d’élagage provenant de l’agriculture tels que les oliviers, les vignes et les arbres fruitiers pourraient devenir les ingrédients spécifiques d’un biocarburant. Également, le projet propose d’étendre la production de biocarburant avec l’utilisation des déchets lors des récoltes. Par la suite, le projet pourrait s’étendre au secteur de la sylviculture.

Egalement, l’article évoque que la culture d’oliviers, de vignes et d’arbres fruitiers représente une très grande superficie occupée sur le territoire du Portugal (environ ½ million d’hectares pour environ 9 millions d’hectares au total) et produit énormément de déchets de biomasse. Cela représente une immense opportunité de valoriser ces déchets autrement.

- Projet cofinancé par la Commission Européenne

Source de l'information : article du site éditorial Euractiv (João Ernesto Fonseca et Lusa.pt) ; Illustration : Pixabay