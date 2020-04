Nouveau-Brunswick : Les agriculteurs locaux inquiets de l'incertitude liée au COVID-19

Selon Lisa Ashworth, « de nombreuses exploitations de viande bovine et de volaille dépendent de copeaux secs comme litière pour leurs animaux, et donc s’ils ne peuvent pas obtenir de copeaux, ils ne peuvent pas avoir des normes adéquates de soins aux animaux. »

Selon Lisa Ashworth, présidente de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick « avec les incertitudes liées à Dame nature et les accords commerciaux, nos agriculteurs doivent maintenant s’adapter aux incertitudes économiques et logistiques liées à la pandémie de COVID-19. Les conditions économiques pour gagner sa vie en tant qu’agriculteur sont incertaines en ce moment, et les implications à long terme de cela pèsent sur l’esprit des agriculteurs du Nouveau-Brunswick. »

Les frontières sont actuellement fermées à cause de la COVID-19, les agriculteurs de tout le pays se demandent comment soutenir leur entreprise lorsque d’autres industries ont mis à pied des travailleurs, comment faire venir des travailleurs étrangers lorsque les frontières ont été fermées et comment vendre leurs produits ?