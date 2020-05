Appel à candidatures : Prix du développement durable de la Ville de Nyon (Suisse)

Une publication du site La Côte, en date du 14 mai 2020, relate le maintien du prix du développement durable 2020 de la Ville de Nyon, compte tenu du contexte sanitaire, et l'ouverture des candidtaures.

L’appel à candidatures pour la 11e édition du prix du développement durable est lancé

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 juillet 2020

Inscription

La Ville de Nyon décerne chaque année, depuis 2010, le Prix du développement durable. Ce concours récompense les réalisations qui contribuent à trouver un équilibre durable entre les impératifs économiques, sociaux et environnementaux.

Depuis 2013, le concours se sépare en deux catégories :

-la catégorie « Réalisation de projet », ouverte aux particuliers et aux associations ;

-la catégorie « Entreprise », réservée aux professionnels du secteur privé.

La Municipalité s'engage de manière pragmatique pour que la ville contribue, à son échelle, à une évolution plus harmonieuse et plus respectueuse de l'environnement, et réponde aux Objectifs de développement durable (ODD).

La réalisation d’initiatives solidaires ou durables durant la crise sanitaire du COVID-19 rentre également parfaitement dans l’esprit du développement durable et du Prix.



Pour consulter la publication

Pour consulter l'appel à candidatures et s'inscrire

Sources de l'information : publication du site La Côte et appel à candidatures de la ville de Nyon ; Illustration : Pixabay