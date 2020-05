Rencontre et témoignage de Mme Joëlle Perreau : téléenseignement et offre de formation en ligne

Une publication de l’AUF, en date du 15 mai 2020, relate le témoignage de Mme Joëlle Perreau, Doyenne de la Faculté des arts et du développement social, à l’Université des Seychelles.

Comme l’évoque la publication, l’Université à dû s’adapter aux moyens technologique et numérique pour poursuivre l’activité universitaire durant la crise sanitaire. Mme Perreau évoque à travers son témoignage, les efforts dévoués et les outils mis à disposition des élèves, des enseignants et du personnel administratif pour poursuivre dans les meilleures conditions possibles les activités pédagogique et administrative.

« Nous envisageons de proposer nos offres de formation au-delà des frontières de notre archipel », a déclaré Mme Joëlle Perreau

Également, la crise sanitaire et l’adaptation rapide pour faire face à la situation, permettrait à l’Université d’élargir potentiellement leur formation à des offres en ligne allant au-delà des frontières de l’archipel des Seychelles.

Pour consulter la publication et le témoignage en détail

Source de l’information : publication de l’AUF ; Illustration : Pixabay