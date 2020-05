" Jeune, paix et sécurité " : le ciné-théâtre au Cameroun

Une publication de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) relate l’initiative d’une compagnie théâtrale pour sensibiliser et éduquer les jeunes à la paix. Il s’agit de la Compagnie théâtrale et cinématographique Mbagoutolom (COTHECIM) localisée au Cameroun.

L’initiative repose sur le ciné-théâtre participatif qui mobilise des jeunes sur des courts métrages. Le but étant de promouvoir la culture de la paix en abordant différents sujets comme l’extrémisme violents ou les violences basées sur le genre. L’initiative est promue comme une stratégie d’éducation et de sensibilisation des communautés à la paix. Par la suite, les productions cinématographiques serviront pour une campagne de sensibilisation des populations de la région.

En effet comme l’évoque la publication, la Compagnie (COTHECIM) a entamé le 27 avril 2020, le tournage d’un court métrage sur le thème du « mariage forcé » dans le cadre de la prévention.

Ainsi, à travers cette initiative ciné-théâtre, les jeunes sont mobilisés comme acteurs du changement et de la paix, ils sont familiarisés aux métiers des arts et de la culture (production audiovisuelle et théâtrale) et cela permettra également lors des campagnes de sensibilisation, un dialogue intergénérationnel sur les différents thèmes.

-A savoir, la compagnie théâtrale a bénéficié de l’appel à initiatives francophones « Jeunes, paix et sécurité » de l’OIF.

Source de l’information : publication de l’OIF ; Illustration : Pixabay