Les formations judiciaires et la durabilité

Un article académique publié dans la Revue de droit du développement durable de McGill en 2018 soutient que l’existence de lois favorisant la protection de l’environnement peut mener à des structures ou à des résultats écologiques positifs. En revanche, l’application de telles lois n’est pas suffisante à la lumière des dangers climatiques contemporains. À cet effet, l’auteur(e) de cet article académique affirme qu’il est primordial d’éduquer la branche judiciaire sur des sujets liés au développement durable afin de parvenir à une protection environnementale plus efficace.

Au Canada, les juges bénéficient de formations continues tout au long de leur mandat afin d’être mis à jour, entre autres, sur les décisions juridiques récentes. Aujourd’hui, il existe également un consensus sur le fait que les formations des juges devraient aborder des sujets relatifs aux problématiques sociales. L’éducation judiciaire sur différents contextes sociaux contemporains a pour but d’améliorer la conscience et la compréhension des juges sur des questions telles que la diversité, l’égalité dans le processus juridique et les désavantages sociaux vécus par certaines personnes. À cet effet, l’auteur(e) soutient qu’une introduction aux enjeux actuels sur la durabilité et la protection environnementale devrait être incluse dans la formation des juges. La formation continue des membres de la branche judiciaire serait grandement bonifiée par l’inclusion de ce type de contenu. Une éducation plus axée sur l’environnement engendrerait une sensibilité environnementale accrue pour ces juges.

Les juges seront ainsi plus à même de comprendre la corrélation entre leurs décisions judiciaires et les impacts environnementaux qui en découleront. Par conséquent, les juges seront davantage outillés pour rendre des décisions judiciaires qui promeuvent la protection écologique, et qui résolvent adéquatement les problèmes liés au développement durable.

