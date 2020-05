Un nouveau conseil scientifique et technique pour le parc Bankr Weogo

Le parc urbain Bangr Weogo est situé au cœur de Ouagadougou capitale du Burkina Faso. Un nouveau conseil scientifique a été installé selon l'article du 29 mai 2020 intitulé « Environnement : Un conseil scientifique et technique pour sauvegarder la biodiversité du parc urbain Bangr-weogo » sur le site Lefaso.net.

Ce parc urbain est à l'origine une forêt qui appartient au Mogho Naaba, le roi du royaume mossi. Cette forêt était le lieu de la pratique de sacrifices d'animaux sacrés tels que le crocodile, le boa ou le varan. Le nom « Bangr Weoogo » signifie ainsi « forêt du savoir » en mooré. De forêt classée, elle est devenue site touristique, mais la forêt a été dégradée, ainsi que ses ressources et pillée. De plus, il manquait environ 70% des membres du conseil scientifique et technique du parc urbain, créé en 1997.

Le ministre de l'Environnement et de l’Économie verte, Nestor Bassière et le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Béouindé ont décidé le 29 mai 2020 d'installer un nouveau conseil scientifique et technique. Composé de 22 membres, ce conseil a pour objectif « l'aménagement et la conservation du parc » avec un « rôle d'orientation et d'avant-garde » selon l'article. Il veille au respect de la législation et à la préservation de la biodiversité dans les 263 hectares du parc. D'après l'inspecteur général des eaux et forêts et directeur du parc, Pascal Rouamba, le « mur de clôture [est] en lambeaux » et les « les reptiles se retrouvent souvent au bord de la voie ». Il appelle d'ailleurs quiconque trouverait des caïmans en dehors des clôtures à contacter le conseil scientifique et technique du parc.

Pour le ministre de l'Environnement : « L'installation de ce conseil devrait permettre de mieux gérer et de bien encadrer toutes les activités qui doivent s'opérer à l'intérieur du parc ».

Pour consulter l'article : https://lefaso.net/spip.php?article97142

[MOGED]